مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10853 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 38.47 نقطة ليقفل عند مستوى 10853.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المواساة، وكيان السعودية، وأسيج، وشاكر، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مرافق، وأكوا باور، وأنابيب السعودية، وثمار، وسال الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.10% و4.60%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، والباحة، والإنماء الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، والأهلي، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 184.19 نقطة ليقفل عند مستوى 22369.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.