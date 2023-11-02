شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إذ يبقي الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين في حالة من القلق بشأن ما إذا كان يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا إلى 85.01 دولارًا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا إلى 80.90 دولارًا للبرميل.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية،ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران حثت الدول على وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، وطالبت بوقف القصف الذي تشنه على قطاع غزة.

ووفقا لبيانات أمريكية؛ فقد أنتجت إيران (العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك") نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام في عام 2022.