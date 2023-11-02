شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 10شركات سيارات أكثر ربحية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قطاع صناعة السيارات من القطاعات التى يبنى عليها اقتصادات دول، يختلف حجم المبيعات كثيراً عن قيمة الإيرادات، ويختلف أيضا عن قياس الربحية والقيمة السوقية للشركات.

وعن الربحية الخاصة بشركات السيارات العالمية، فإن الشركات الألمانية فى الغالب هى الأكثر ربحية، ولكن "بي إم دبليو"، تغرد بعيداً خارج السرب، فقد صنعت مجدها منذ فيلم "جيمس بوند" والذى قدم السيارة بصورة خارقة، وحققت الشركة أرباحاً بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار على مدى 4 أرباع متتالية والمنتهية فى الربع الأول من 2023 الجارى، وذلك وفقاً للبيانات التى جمعتها وهى أحدث البيانات المتاحة من"Companies Market Cap".

وجاء ترتيب شركات صناعة السيارات الأكثر ربحية كالتالى:

"بي إم دبليو" (27.7 مليار دولار).

"تويوتا" (22.46 مليار دولار).

"مرسيدس بنز" (21.85 مليار دولار) – خلال عام 2022.

فولكس فاغن (20.72 مليار دولار).

تسلا (13 مليار دولار).

جنرال موتورز (11.6 مليار دولار).

هيونداي (10.6 مليار دولار).

فورد (9.41 مليار دولار).

كيا (8.9 مليار دولار).

هوندا (6.9 مليار دولار).

وإذا تم دمج أرباح كل من "هيونداي"، و"كيا"، فإن ترتيب الشركة سيرتفع إلى المرتبة الخامسة عالمياً، ليقع قبل شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا ".