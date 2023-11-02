اخبار الاقتصاد اليوم: شركة إيطالية تستهدف إقامة مصنع بمصر باستثمارات 10 ملايين يورو

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار اليوم العديد من الاخبار الاقتصادية وقد تنوعت اخبار الاقتصاد اليوم الخميس 2-11-2023 ، وكان ابرزها تصريحات وزير الصناعة عن استهداف شركة إيطالية إقامة مصنع بمصر باستثمارات 10 ملايين يورو





وزير الصناعة: شركة إيطالية تستهدف إقامة مصنع بمصر باستثمارات 10 ملايين يورو

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي لشركة كوفرا الإيطالية المتخصصة في إنتاج أحذية الأمان، حيث استعرض اللقاء خطة الشركة للاستثمار في السوق المصري، حضر اللقاء اللواء كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية.

وقال الوزير إن الشركة تخطط لإقامة مشروع إنتاجي لها في مصر خلال المرحلة المقبلة باستثمارات تبلغ 10 ملايين يورو ويوظف عمالة تصل إلى 2000 فرد لا سيما وأن هذه الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة، لافتاً إلى أن الشركة مقرها الأساسي في إيطاليا وتمتلك عدة مصانع ومراكز لوجستية في عدد من الدول وتسعى لتوسعة قاعدتها الإنتاجية من خلال إقامة مصنع لها بالسوق المصري على مساحة تبلغ حوالي 50 ألف متر مربع.





وزيرة التخطيط تفتتح مجمع مدارس أرض القرية الكونية

أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إلى أن مشروع تطوير أرض القرية الكونية ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى منه هي إنشاء خمس مدارس ومجمع للخدمات الرياضية والترفيهية وجاري الإنتهاء من مخطط تطوير المرحلة الثانية، ويبلغ عدد الطلاب في المرحلة الحالية حوالي 1000 طالب، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية للمجمع إلى حوالي 7500 إلى 8000 طالب، في المرحلة الأولى، مضيفة أن أهم ما يميز هذا النوع من المدارس أنها مدارس تلائم الشريحة العريضة من المجتمع وهي الطبقة المتوسطة، وأيضا يقدم تعليم متميز يدرج فيه كل المهارات التكنولوجية والإبتكارية التي يحتاجها سوق العمل الديناميكي المتطور.

1.96% ارتفاعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2023

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الخميس البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر اغسطس2023.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 105.07 خلال شهر اغسطس2023 (أولي) مقابل 103.04خلال شهر يوليو 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.96٪.





صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.92% فى ختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.