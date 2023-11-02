الاقتصاد

صافي احتياطيات العملات الأجنبية بالمركزي التركي يرتفع إلى 25 مليار دولار

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بنحو 2.6 مليار دولار إلى 25.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وانتعشت الاحتياطيات بشكل عام منذ أوائل يونيو/حزيران، بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، عندما انخفضت إلى سالب 5.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002.
وقالت السلطات: «إنها أوقفت في الشهور الأخيرة ممارسة استمرت لسنوات، للاستفادة من الاحتياطيات لمواجهة الطلب على العملات الأجنبية، وتثبيت سعر الليرة التركية». (رويترز)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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