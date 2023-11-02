شكرا لقرائتكم خبر عن صافي احتياطيات العملات الأجنبية بالمركزي التركي يرتفع إلى 25 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات الخميس، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بنحو 2.6 مليار دولار إلى 25.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وانتعشت الاحتياطيات بشكل عام منذ أوائل يونيو/حزيران، بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، عندما انخفضت إلى سالب 5.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002.

وقالت السلطات: «إنها أوقفت في الشهور الأخيرة ممارسة استمرت لسنوات، للاستفادة من الاحتياطيات لمواجهة الطلب على العملات الأجنبية، وتثبيت سعر الليرة التركية». (رويترز)