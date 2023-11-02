شكرا لقرائتكم خبر عن معرض دبي للطيران ينطلق 13 نوفمبر.. 1400 شركة من 95 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع توقع أن يصل عدد الشركات المشاركة إلى أكثر من 1400 من 95 دولة، وأن يتجاوز عدد الزوار أرقام النسخة الماضية. تعد النسخة الثامنة عشرة التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مطار دبي وورلد سنترال، فرصة لاستضافة الشركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، التي تواصل نموها الكبير على صعيد عدد المسافرين من وإلى المنطقة.

ويركز المعرض هذا العام على مستوى التطور الكبير في ما يتعلق بالنمو والابتكار في القطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحقق في مختلف القطاعات ذات الصلة.. ويوفر منصة عالمية المستوى، لتعزيز أوجه التعاون والتقدم التكنولوجي والابتكار. ويحظى هذا الحدث المهم بدعم العديد من الجهات البارزة في القطاع وتشمل مطارات دبي وهيئة دبي للطيران المدني ووزارة الدفاع ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ووكالة الإمارات للفضاء.

وتعد قطاعات الطيران والفضاء والدفاع من أبرز القطاعات المساهمة في نمو الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية، ويشارك أكثر من 1400 شركة عارضة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة، وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عديدة تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع، وتهدف إلى استعراض أحدث الحلول المبتكرة الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل القطاع.

ويعد جناح الفضاء الذي يستضيفه المعرض، بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، أحد أبرز ملامح الفعالية هذا العام ويشهد للمرة الأولى مشاركة كل من مركز محمد بن راشد للفضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وغيرها من الجهات الأخرى، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين قطاعي الفضاء والطيران للمساهمة في تشكيل مستقبل قطاع الطيران.

ويستضيف المعرض مجموعة من المؤتمرات بمشاركة أكثر من 300 متحدث يقدمون نحو 80 ساعة من المحتوى التفاعلي، الذي يرتقي بمستوى الحوار في المجالات الرئيسية للقطاع والتي تشمل الاستدامة، والنقل الجوي، والذكاء الاصطناعي، وطيران رواد الأعمال، وغيرها من المواضيع الأخرى. وذلك بهدف تعزيز فرص التواصل بين الحضور والمشاركين في المعرض، وبما ينسجم مع مكانته باعتباره يجسد منصة دولية رائدة لأصحاب الأعمال، لتعزيز الفرص نحو تشكيل مستقبل القطاع. وتشمل الفعاليات التي يتخللها المعرض، تقديم عروض يومية لـ 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم تشمل عروضاً جوية وبرية.

وتعد العروض الجوية من أكثر العروض شعبية لدى الشركات المصنعة في القطاع، كونها تتيح لها الفرصة لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة في المعرض. (وام)