شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنك إنجلترا: أحداث الشرق الأوسط تسبب حالة من الغموض الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي، الخميس: «إن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، تثير حالة من عدم اليقين الاقتصادي ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة».

وقال بيلي في مؤتمر صحفي بعد قرار تثبيت الفائدة عند 5.25%: «الأحداث تتسبب في حالة من الغموض، وأعتقد أنها تمثل خطراً برفع أسعار الطاقة».

وأضاف: «حتى الآن أود أن أقول إن ذلك لم يحدث، ومن الواضح أن هذا أمر مشجع، ولكن الخطر لا يزال قائماً». (رويترز)