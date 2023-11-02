الاقتصاد

محافظ بنك إنجلترا: أحداث الشرق الأوسط تسبب حالة من الغموض الاقتصادي

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي، الخميس: «إن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، تثير حالة من عدم اليقين الاقتصادي ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة».
وقال بيلي في مؤتمر صحفي بعد قرار تثبيت الفائدة عند 5.25%: «الأحداث تتسبب في حالة من الغموض، وأعتقد أنها تمثل خطراً برفع أسعار الطاقة».
وأضاف: «حتى الآن أود أن أقول إن ذلك لم يحدث، ومن الواضح أن هذا أمر مشجع، ولكن الخطر لا يزال قائماً». (رويترز)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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