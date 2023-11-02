شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة دبي العالمية تستقطب 6 شركات من الهند والصين وإندونيسيا والبرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى دبي للأعمال، 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات حول العالم التي نجحت في استقطابها إلى دبي، في دلالة واضحة على التزام الغرف بتحقيق أولويتها الاستراتيجية بجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة.

ووقعت الغرفة مذكرات التفاهم مع 5 شركات متعددة الجنسيات وهي شركة «مينايو للتكنولوجيا» و «تيملا للمنتجات الاستهلاكية» و«سينسدايناميك فاشن» و«ميتل باور» و«هاوس أوف إندونيسيا»، بالإضافة إلى شركة واحدة صغيرة ومتوسطة وهي «دايناموكس».

وتعد شركة «مينايو للتكنولوجيا» شركة صينية متخصصة بتكنولوجيا الإنترنت تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي، وتوفر حلولاً شاملة لبرامج وأجهزة السيارات والترفيه المنزلي. وتمتلك الشركة مجموعة متنوعة من حلول البرامج والأجهزة الترفيهية للسيارات ذات التكلفة العالية والمتوسطة والمنخفضة للسيارات العادية والذكية المتصلة. كما تمتلك الشركة إمكانات البحث والتطوير والإنتاج لبرامج وأجهزة الكاريوكي الذكية.

وتعتبر شركة «تيملا للمنتجات الاستهلاكية» علامة تجارية هندية متخصصة بالوجبات الخفيفة التي تلبي احتياجات السوق الصحية. وقد قامت الشركة بتأسيس فرع لها في الإمارات تحت اسم «تيملا ترايدينغ». ومع إيرادات سنوية متكررة ومتوقعة تبلغ حوالي 14 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2024، تسعى الشركة إلى إقامة شراكات استراتيجية من شأنها الاستفادة من الخبرات المحلية مع تقديم عروضها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر «سينسدايناميك فاشن» شركة تجارة إلكترونية هندية لأزياء الشباب موجهة مباشرة إلى المستهلك. وتبلغ قيمة الشركة 20 مليون دولار أمريكي، وتمتلك تقنية إنتاج مبتكرة حسب الطلب تعمل في الواجهة الخلفية وتعمل بدون مخزون أو مستودع أو كعلامة تجارية خالية من الهدر.

وتعد «ميتل باور» شركة تصنيع هندية توفر مجموعة شاملة من المنتجات والملحقات والخدمات لأجهزة قياس الطيف الضوئي للانبعاثات. تبلغ قيمة الشركة 12 مليون دولار أمريكي، وتتمتع بخبرة تزيد عن 35 عاماً في مجال القياس الطيفي، حيث تقوم بشكل مباشر وغير مباشر بتوريد وخدمة قاعدة عملائها عبر أكثر من 50 دولة منتشرة في ست قارات.

وستقوم «مجموعة إن آر إيه» بنقل مقرها الرئيسي إلى دبي تحت اسم «هاوس أوف إندونيسيا»، وستركز على عدد من مجالات الأعمال مثل الحج والعمرة والرحلات والسفر والتجارة العامة والمطاعم والعقارات والأثاث. وتبلغ الإيرادات الحالية للشركة ما بين 150-180 مليون دولار أمريكي.

وتعتبر شركة «دايناموكس» شركة برازيلية تقنية، متخصصة في تطوير حلول الاهتزاز والمراقبة التي في مجال الصيانة في مختلف الصناعات. وستؤسس الشركة التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار أمريكي وتمتلك تواجداً لها في 22 دولة حول العالم، مكتباً لها في دبي لاستكشاف الشركاء والعملاء المحتملين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في قطاعي التعدين والأغذية والمشروبات.

وجرى توقيع مذكرات التفاهم في منصة صفقات الأعمال «The Deals Hub»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.