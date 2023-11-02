شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تحدد سعر خام مربان عند 91 دولاراً للبرميل في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الخميس: «إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي عند 91 دولاراً للبرميل لشهر ديسمبر/كانون الأول، انخفاضاً من 93.92 دولار للبرميل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني».

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، الخميس، لتنهي تراجعها الذي استمر لثلاثة أيام، مع عودة الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق المالية بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة من دون تغيير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً، أو 0.9%، إلى 85.37 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتاً، أو 0.8%، إلى 81.06 دولار للبرميل.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي من دون تغيير عند 5.25% -5.50% في اجتماعه الأخير، الأربعاء. (وكالات)