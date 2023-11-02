شكرا لقرائتكم خبر عن نظام موحد لشهادات الأمن السيبراني للجيل الخامس من منظمة التعاون الإسلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن فريق عمل أمن الجيل الخامس للجمعية العامة لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي (OIC-CERT) إطلاق نظام منسق وموحد لشهادات الأمن السيبراني يكون بمثابة الجزء الثالث من إطار عمل أمن الجيل الخامس للفريق. ويهدف هذا النظام إلى توفير آلية مصادقة مشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لإصدار شهادات الأمن السيبراني الخاصة بشبكات وخدمات الجيل الخامس. ويأتي إطلاق نظام الشهادات هذا في الوقت المناسب لتحديث إطار عمل أمن الجيل الخامس لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي الذي تم إطلاقه مطلع عام 2022.

وعقد مجلس إدارة الفريق اجتماعاً في أبوظبي بتاريخ 8 أكتوبر وافق فيه على مقترح ومحتويات النظام المنسق والموحد لشهادات الأمن السيبراني. وقد تم تحديد النظام المنسق والموحد لشهادات الأمن السيبراني كبند أساسي وجزءٍ من التحديث الدوري لإطار عمل أمن الجيل الخامس.

وقال محمد شامير بن هاشم، نائب أول لرئيس وكالة الأمن السيبراني بماليزيا والرئيس المشارك لمجموعة عمل أمان الجيل الخامس للجمعية العامة لفريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية: «يرسي النظام المنسق والموحد لشهادات الأمن السيبراني وإطار عمل أمن الجيل الخامس معياراً عالمياً جديداً للأمن السيبراني لشبكات الجيل الخامس، ويؤكدان بذلك الرؤية الرائدة للعالم الإسلامي في اغتنام فرص وتحديات التحول الرقمي. ونحن واثقون بأن نظام الشهادات سيعزز ثقافة التعاون والابتكار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويحفز مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم الإسلامي من خلال تكنولوجيا الجيل الخامس».