شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركز أبوظبي العقاري لتوحيد وتعزيز الخدمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مركز أبوظبي العقاري، الذي يهدف إلى توحيد وتعزيز الخدمات العقارية، لدعم جهود قيادة دفة نمو منظومة القطاع العقاري في الإمارة.

وسيعمل المركز على إنشاء إطار تنظيمي شامل يشرف على أعمال المشهد العقاري في الإمارة، بما يضمن تحقيق الشفافية، وحماية مصالح الأطراف المعنية، سواء الملاك والمستثمرين والمؤسسات العقارية والمهنيين، على حدٍّ سواء.

ويتولى المركز مسؤولية النهوض بالقطاع العقاري لخلق مزيد من فرص النمو من خلال تنظيم آلية تقديم الخدمات العقارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر التركيز على 4 محاور رئيسية: الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية، ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية.

كما سيعمل على تبسيط إجراءات الأنشطة العقارية لجميع الأطراف المعنية باستخدام أدوات وبيانات مبتكرة، وتعزيز التعاون وتضافر الجهود بشكل وثيق مع المطورين العقاريين لتحسين جودة مشاريعهم والارتقاء بمستوى الحياة عموماً في أبوظبي. وسيشارك المركز في مختلف المؤتمرات والفعاليات العقارية المحلية والدولية بهدف الترويج لسوق أبوظبي العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة: «مع إطلاق المركز، نبدأ رحلة جديدة من الابتكار والشفافية والتمكين للنهوض بالقطاع العقاري وتحسين جودة الخدمات المُقدمة لجميع المعنيين بالقطاع العقاري من مُلاك ومستثمرين ومطورين عقاريين».

وأضاف: «لن ندخر جهداً في دعم حركة نمو القطاع العقاري وتطويره من خلال تهيئة الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية إلى أبوظبي وخلق منظومة عقارية متكاملة».

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