شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا.. الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن بنك إنجلترا اليوم الإبقاء على معدل سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا.

وأعلن محافظ البنك المركزي البريطاني أندري بايلي، إنه أُبقي على معدلات الفائدة دون تغيير الشهر الجاري.

معدلات التضخم في إنجلترا

وأضاف: وسوف تتابع عن كثب لتحديد ما إذا كانت زيادة المعدلات مطلوبة.

وخفض البنك توقعاته بشأن النمو الاقتصادي متوقعًا أن التضخم يمكن أن يظل مرتفعًا لفترة أطول.

رفع أسعار الفائدة في إنجلترا

وفي سبتمبر الماضي أوقف بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس مسيرة رفع أسعار الفائدة التي بدأها قبل فترة طويلة مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم، لكن محافظه أندرو بيلي سعى إلى التأكيد على أن البنك المركزي لا يعتقد أنه أنجز مهمته.

ويعاني اقتصاد بريطانيا، الذي تضرر بشدة من خروجها من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، من أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع.

أسعار الفائدة دون تغيير في أمريكا

وأمس أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددًا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأمريكي، وأشار إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تضع سياسات البنك المركزي الأمريكي في بيان بعد الاجتماع: "من المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".