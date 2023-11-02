شكرا لقرائتكم خبر عن 407 ملايين درهم أرباح «الواحة كابيتال» خلال 9 شهور بنمو 57% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الواحة كابيتال» عن تحقيق نمو بنسبة 57% في أرباحها الصافية على أساس سنوي ارتفاعاً إلى 407 ملايين درهم خلال التسعة شهور الأولى 2023، مدعومةً باستمرار الأداء القوي في صناديقها العامة مقارنةً بمؤشراتها المعيارية بجانب جذب استثمارات كبيرة.

وقد سجّلت الشركة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 679 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2023، ما يمثّل زيادةً بنسبة 54% مقارنةً بـ 441 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء نمو الدخل مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي المحقق في «الواحة للاستثمار»، وهي وحدة متخصصة في إدارة الأصول مملوكة بالكامل من قبل الواحة كابيتال، حيث نجحت صناديقها بالأسواق الناشئة في تسجيل عوائد قوية وزيادة في الدخل من الرسوم.

وسجلت الواحة كابيتال خلال الربع الثالث 2023، صافي ربح بقيمة 89 مليون درهم، مقارنةً بـ 160 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجّلت الشركة دخلاً تشغيلياً ربع سنوي بقيمة 179 مليون درهم، مقارنةً بـ 217 مليون درهم خلال الربع الثالث 2022، ما يعكس عدم الاستقرار والتقلبات في أسواق الائتمان والأسهم المدفوعة بحالة عدم اليقين المتزايدة في مشهد الاقتصاد العالمي.

89 مليون درهم صافي ربح في الربع الثالث

وواصلت الشركة نهجها الحصيف في إدارة التكاليف، حيث استقرت نفقاتها التشغيلية خلال الربع الثالث 2023 عند 58 مليون درهم، بينما ارتفعت تكاليف التمويل متأثرةً بارتفاع أسعار الفائدة القياسية. واستقرت القيمة الإجمالية لمحفظة الأصول المُدارة التابعة للشركة عند 9.8 مليار درهم بنهاية 30 سبتمبر 2023، مقارنةً بـ 6.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتم تصنيف «صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ضمن أفضل عشرة صناديق تحوّط عالمية ضمن قائمة «أفضل 50 صندوق تحوط في العالم» التابعة لـ «تقرير الاستثمار العالمي». وهو يُعد صندوق التحوط الوحيد المُدار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يظهر في التصنيف العالمي للعام الخامس على التوالي.

وقال ﻤحمد ﺤسین اﻟنويس، مدير الإدارة: «الواحة كابيتال لا تزال تتمتع بميزانية عمومية قوية، ما يعزز قدرتنا على الصمود في مواجهة تقلبات الأسواق وتحديات الاقتصاد عالمياً، ونحن نجدد التزامنا بتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين وتعظيم القيمة لصالح المساهمين».