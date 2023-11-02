شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «فيراري» الفصلية تقفز 46% إلى 352.6 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «فيراري»، الخميس: «إن أرباحها في الربع الثالث قفزت بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضي، حيث واصل عملاؤها الأثرياء اختيار خيارات التخصيص لسياراتهم الجديدة». وكما فعلت في الربع الأخير، عززت فيراري مرة أخرى توجيهاتها للعام بأكمله بعد النتائج.

وأعلنت فيراري عن صافي ربح قدره 332 مليون يورو (352.61 مليون دولار)، أو 1.82 يورو للسهم، بزيادة قدرها 46%، مقارنة مع 228 مليون يورو، أو 1.23 يورو للسهم، في الربع الثالث من عام 2022. وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى 27.4% في الربع الثالث من عام 2023 من 23.9% قبل عام. وارتفعت الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 1.54 مليار يورو (1.64 مليار دولار).

توقعات 2023

وتتوقع فيراري الآن أن تبلغ إيرادات عام 2023 حوالي 5.9 مليار يورو (6.3 مليار دولار) وأرباحاً للسهم لا تقل عن 6.55 يورو، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب، معدل لا يقل عن 26.5%. في أغسطس/آب، وجهت شركة صناعة السيارات الفاخرة المستثمرين إلى إيرادات العام بأكمله بنحو 5.8 مليار يورو، وأرباح السهم الواحد بين 6.25 يورو و6.40 يورو، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) معدل لا يقل عن 26%.

وقال الرئيس التنفيذي بينيديتو فيجنا في بيان: «إن مزيج المنتجات الأكثر ثراءً والجاذبية المستمرة للتخصيصات دفع فيراري إلى تعزيز توقعاتها».

وأضاف فيجنا: «لا يزال دفتر الطلبات عند أعلى المستويات، مما يعكس الطلب القوي في جميع المناطق الجغرافية، ويغطي عام 2025 بأكمله».

وقامت فيراري في السنوات الأخيرة بتوسيع قوائم خياراتها بشكل كبير؛ حيث تقدم لعملائها مجموعة كبيرة من الخيارات في تشطيبات الطلاء والمواد الداخلية وغيرها من التفاصيل، والتي تسميها «التخصيصات». ويمكن لهذه الخيارات الموسعة أن تضيف مئات الآلاف من الدولارات إلى سعر سيارة فيراري جديدة، مما يزيد بشكل كبير من ربح الشركة لكل سيارة مبيعة.

وقامت فيراري بشحن 3459 سيارة في الربع الثالث، بزيادة 9% عن العام الماضي. وعلى أساس سنوي، ارتفعت عمليات التسليم في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وانخفضت في الصين، واستقرت تقريباً في بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ. (وكالات)