شكرا لقرائتكم خبر عن 11.6 مليار درهم أرباح «ألفا ظبي» في 9 أشهر بنمو 29% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

سجلت «ألفا ظبي»، نتائج مالية قوية محققةً ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بلغ 11.6 مليار درهم خلال 9 أشهر، بنسبة زيادة وصلت إلى 29% على أساس سنوي، بالمقارنة مع 9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام 2022.

وعزت الشركة هذا النمو إلى مجموعة من العوامل بما فيها التوسع العضوي المطرد وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يؤكد التزام المجموعة الثابت بتعزيز عائدات المساهمين. كذلك حققت «ألفا ظبي» قفزة مهمة في الإيرادات مسجلةً 32.4 مليار درهم، بزيادة كبيرة قدرها 22% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي (26.6 مليار درهم).

وكان لتنوع محفظة أعمال ألفا ظبي دور رئيسي في نمو الإيرادات، حيث واصلت المجموعة تطوير محفظتها الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك قطاعي الضيافة والطاقة، إضافة إلى إطلاقها منصة «كلايمت كابيتال»، واستثمارها في مشاريع مالية عبر مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك المشروع المشترك الذي أطلقته «ألفا ويف فينشرز» بالتعاون مع «شركة مبادلة للاستثمار» للدخول معاً في فرص عالمية مجدية في مجال الائتمان.

وتتمتع مجموعة ألفا ظبي القابضة بوضع مالي قوي، حيث يبلغ إجمالي قيمة أصولها 133.6 مليار درهم، ووضعها النقدي ممتاز، إذ وصل إلى 19.1 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2023، وذلك بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي تمت منذ العام 2022، والأداء القوي عبر جميع القطاعات خلال هذه الفترة.

وتستعد ألفا ظبي القابضة فيما تبقى من العام الجاري لتحقيق المزيد من النمو واغتنام فرص استثمار واعدة عبر دمج أصول تشغيلية جديدة من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي المتنوع، مع فرض هيكلية فاعلة ومثالية للحوكمة المؤسسية عبر محفظة أعمالها الغنية.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ألفا ظبي القابضة»: «أداءٌ مالي مميز توجته ألفا ظبي بصافي أرباح بقيمة 11.6 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر من العام 2023، نموٌ جاء ثمرة استراتيجيتنا البناءة والمتعددة الأوجه، وسعينا الدؤوب لتحقيق نمو مطرد للشركة. ونحن سعداء بهذا الإنجاز الذي تحقق نتيجة التعاون الرائع بين شركات محفظتنا التي تغطي قطاعات حيوية متنوعة، ويجسد التزامنا الثابت بالعمل وفق أفضل معايير الحوكمة المؤسسية. ونشكر جميع زملائنا في فريق العمل والإدارات العليا على أدائهم المميز وتفانيهم للارتقاء بأداء شركتنا وتحقيقها لهذه الأرقام الواعدة. لقد ساعدنا هذا التعاون والتآزر على إطلاق الإمكانات الحقيقية لاستثماراتنا وتقديم قيمة كبيرة لمساهمينا».

وتابع: «سنمضي قدماً خلال الفترة المتبقية من العام للبناء على الزخم الكبير الذي حققناه، وتسجيل نمو استراتيجي مطرد في أعمالنا، مع اغتنام الفرص الاستثمارية المجدية لإثراء محفظة أعمالنا من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي المتنوع، ونهدف من خلال ذلك إلى تحقيق هدفنا الشامل المتمثل بتعزيز حضورنا في مشهد الاستثمار العالمي».