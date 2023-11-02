شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «مورو» و«إس إيه بي» العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة ل«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «إس إيه بي»، عن التعاون لاستضافة السحابة العامة لشركة «إس إيه بي» في أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم التابع لشركة مورو، في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وستكون الفرصة متاحة للمؤسسات والشركات في القطاعين، العام والخاص، في دولة الإمارات لتقليل بصمتها البيئية من خلال استخدام حلول «إس إيه بي» السحابية التي ستستضيفها شركة «مورو».

وتم الإعلان عن هذا التعاون خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال 2023، الذي نظمته غرف دبي.

تخفيض التأثير البيئي

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعميم تقنيات الحوسبة المستدامة في دولة الإمارات. وتنسجم جهود «ديوا» الرقمية مع استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوفير قائمة واسعة من الحلول الرقمية المستدامة. وتوفر إمكانية استضافة السحابة العامة لشركة «إس إيه بي» في مركز البيانات محايد الكربون التابع لمورو، فرصة مهمة للمؤسسات، الحكومية والخاصة، في دولة الإمارات لتخفيض تأثيرهما البيئي للمساهمة في ضمان مستقبل مستدام. وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة والتي تؤكد الدور المهم للتكنولوجيا في دفع أجندة الاستدامة قدماً».

زيادة الاستثمارات

من ناحيته، أعرب سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لدى «إس إيه بي»، في منطقة جنوب الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تفاؤله لإمكانية استضافة السحابة العامة لشركة «إس إيه بي» في مركز البيانات محايد الكربون التابع لمورو، مشيراً إلى أنها تعكس زيادة استثمارات شركة «إس إيه بي» في دولة الإمارات. وقال: «بصفتها الدولة المستضيفة لفعاليات «كوب 28»، وكشريك عالمي رئيسي في مبادرات الاستدامة في العالم، تتميز دولة الإمارات بالتزامها الكبير بالرقمنة والاستدامة. ويستخدم مركز البيانات الأخضر التابع لشركة «مورو»، مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وهذا التعاون سيمكّن المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات من تطوير وتعزيز عملياتها باستخدام أحدث حلول «إس إيه بي» للحفاظ على الاستدامة البيئية. وتؤمن شركة «إس إيه بي» و«ديوا الرقمية»، وشركة مورو، بأن التركيز على الاستدامة يوفر فرصة للشركات لتصبح أكثر كفاءة من خلال تعزيز العمليات الحالية واستغلال الإمكانات المتاحة عبر تبنّي نماذج أعمال جديدة».

الريادة في مجال الاستدامة

من جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»: «يعكس مركز البيانات الأخضر التابع لمورو، مسيرتنا الريادية في مجال الاستدامة والتحوّل الرقمي. ويمكن لقطاع الأعمال بدء رحلة تحولية وتنموية نحو التميز في العمليات بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لمورو، وحلول «إس إيه بي» القائمة على السحابة. ونحن واثقون بأنه في حال تنفيذه، فإن هذا التعاون البنّاء بين مورو، و«إس إيه بي» سيحدث تغييراً إيجابياً في مجالات التقدم التقني والاستدامة في دولة الإمارات».

ويعد مركز البيانات الأخضر التابع ل«مورو»، أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة «غينيس للأرقام القياسية». ويستخدم المركز الحاصل على شهادة المستوى الثالث/الأعلى «Tier-III» والمعتمد من معهد «أب تايم»، مصدر طاقة نظيفة ومتجددة بنسبة 100%، ويتمتع بسعة تفوق 100 ميغاوات.

يشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «إس إيه بي»، بدأت في عام 2009 بتطبيق الهيئة لنظام «إس إيه بي»-المرحلة الأولى لتخطيط موارد المؤسسات لقياس ودمج وأتمتة جميع عملياتها لتقديم أعلى مستوى من الخدمة لمتعامليها وموظفيها وشركائها. وتطورت الشراكة بين المؤسستين لاحقاً لتشمل تطبيق الهيئة لمراحل متطورة من نظام «إس إيه بي»، وتعاون «إس إيه بي» مع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو). ومنذ عام 2018، أصبحت شركة «مورو» المزود المعتمد لمنصة «إس إيه بي-هانا» لخدمات الحوسبة السحابية المؤسسية. وهذا العام، تم اعتماد شركة «مورو»، من قبل شركة «إس إيه بي» كشريك لبرنامج رايز (RISE) كأول مزود محلي يتم اعتماده في دولة الإمارات لتقديم خدمات «إس إيه بي» السحابية والآمنة.