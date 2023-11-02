شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. داو جونز الصناعي يسجل ارتفاعًا 0.55 % عند الفتح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس.

يأتي هذا وسط آمال المستثمرين حول بلوغ مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) نهاية دورة التشديد النقدي كما عززت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية المعنويات.

مؤشرات بورصة وول ستريت

وسجل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعا 183.24 نقطة أو 0.55 بالمئة عند الفتح إلى 33457.82 نقطة.

كما فتح ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 30.40 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 4268.26 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 169.02 نقطة أو 1.29 بالمئة إلى13230.49 نقطة.

الأسهم الأمريكية

كانت أغلقت مؤشرات تداول الأسهم الأمريكية تعاملات أمس الأربعاء، على ارتفاع، فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 221.71 نقطة ما يعادل 0.7% عند 33274.58 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 44.06 نقطة ما يعادل 1.1% عند 4237.86 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 210.23 نقطة ما يعادل 1.6% عند 13061.47 نقطة.