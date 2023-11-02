شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك‬⁩: اشتريت «⁧‫تويتر‬⁩» لأنقذ الإنسانية من فيروس «العقل المستيقظ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلال ظهوره في بودكاست «جو روغان إكسبيريانس»، لفت الملياردير الأمريكي ومالك منصة «إكس» إيلون ماسك، بأنه اشترى موقع تويتر لإنقاذه من فيروس «العقل المستيقظ» الذي تفشى في عهد الإدارة السابقة.

وقال: «سيبدو هذا عاطفياً إلى حد ما، لكنني كنت قلقاً من أن يكون للوضع السابق تأثير مدمر على الحضارة والإنسانية». مشيراً إلى أن «المنصة كانت سلاحاً لتكنولوجيا المعلومات، تُستخدم لنشر ما هو في الأساس فيروس عقلي إلى بقية أنحاء الأرض. ونتيجة هذا الفيروس واضحة جداً إذا ما تجولت في الشوارع وسط مدينة سان فرانسيسكو، حيث ترى عالماً من الزومبي».

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها ماسك عبارة «فيروس العقل المستيقظ» للإشارة إلى ما يسمى بالتفكير المتطرف وخطاب الكراهية، الذي يقمع وجهات النظر ويكبت الحريات على وسائل التواصل الاجتماعي بحجة الرقابة.