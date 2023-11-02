شكرا لقرائتكم خبر عن مخصصات «حديد» تكبد «سابك» 2.88 مليار ريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، الخميس، تسجيل تراجع بنحو 17 بالمئة في إيرادات الربع الثالث وخسارة صافية.

وقالت شركة سابك في إفصاح إنها سجلت خسارة صافية قدرها 2.88 مليار ريال (768 مليون دولار) خلال ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر /أيلول مقارنة بأرباح بلغت 1.84 مليار ريال قبل عام.

نجمت الخسارة في الأساس عن تكلفة انخفاض مخصصات القيمة التي بلغت 2.93 مليار ريال عن القيمة العادلة للشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، على حصة سابك بالكامل في الشركة.

وأضافت سابك أنه تم الاتفاق على سحب استثمارات سابك في حديد في سبتمبر أيلول مما يتيح لشركة البتروكيماويات السعودية العملاقة «بتعزيز محفظتها الاستثمارية الاستراتيجية والتركيز على نشاطاتها الأساسية».

وهبطت الإيرادات لتسجل 35.98 مليار ريال مقارنة مع تسجيل 43.32 مليار ريال قبل عام لكن الرقم شكل ارتفاعا بنسبة نحو ستة بالمئة على أساس فصلي.

وقالت شركة سابك إن سوق البتروكيماويات العالمية لا تزال تشهد ضعفا في الطلب العالمي وزيادة في المعروض لمعظم المنتجات وانخفض متوسط ​​سعر البيع بنسبة خمسة بالمئة على أساس فصلي في حين ارتفعت أسعار منتجات المغذيات الزراعية بنسبة 11 بالمئة.

وأعلنت الشركة أنها تظل منضبطة في إدارة نفقاتها الرأسمالية التي تقدر أنها ستتراوح ما بين 3.5 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار في2023.

وأشارت شركات لتصنيع الكيماويات إلى احتمال تعرض أعمالها لضربة في النصف الثاني من العام بسبب التعافي الذي جاء أبطأ من المتوقع في الصين بعد الجائحة وتراجع الطلب في أوروبا.

وهبطت أسهم سابك بنحو 15 بالمئة هذا العام. (رويترز)