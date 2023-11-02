شكرا لقرائتكم خبر عن 3.6 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال 9 شهور بنمو 24% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

بلغ إجمالي عدد نزلاء فنادق إمارة أبوظبي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 3.6 مليون نزيل مقابل 2.9 مليون نزيل في نفس الفترة خلال 2022، أي بنمو 24%، بينما حققت فنادق الإمارة إيرادات بلغت 4.2 مليار درهم.

وبلغ عدد نزلاء فنادق أبوظبي في شهر سبتمبر الماضي 408 آلاف نزيل، وبلغ متوسط الإشغال الفندقي 72%. وبلغت إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي في شهر سبتمبر الماضي 413 مليون درهم، توزعت على 240 مليون درهم إيرادات الغرف، و139 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و34 مليون درهم إيرادات أخرى.

وبحسب الإحصاءات التي نشرها مركز الإحصاء- أبوظبي فقد بلغ متوسط إيراد الغرف الفندقية 344 درهماً، بينما بلغ معدل إيراد الغرف الفندقية المتاحة 248 درهماً، ووصل عدد ليالي الإقامة التي قضاها النزلاء في فنادق الإمارة في شهر سبتمبر الماضي مليون ليلة.

وقضى نزلاء فنادق أبوظبي في شهر سبتمبر الماضي متوسط مدة الإقامة 2.6 ليلة. وبلغ عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 172 فندقاً تضم 33960 غرفة وشقة فندقية.

وتصدر النزلاء من دولة الإمارات قائمة نزلاء المنشآت الفندقية من حيث الجنسية بعدد 98 ألف نزيل، وبلغ عدد نزلاء دول قارة آسيا باستثناء الدول العربية 120 ألف نزيل، والنزلاء الأوروبيين 58 ألف نزيل، ونزلاء دول مجلس التعاون الخليجي 26 ألف نزيل، ونزلاء الدول العربية الأخرى 47 ألف نزيل، ونزلاء أمريكا 18 ألف نزيل، ونزلاء قارة إفريقيا باستثناء الدول العربية 7 آلاف نزيل.

