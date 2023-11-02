شكرا لقرائتكم خبر عن 24.5 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في إمارة أبوظبي في شهر أغسطس الماضي 24.5 مليار درهم، بنسبة نمو 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

فيما بلغ إجمالي الصادرات 11.4 مليار درهم توزعت على الصادرات 6.9 مليار درهم والمعاد تصديره 4.4 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 13 مليار درهم.

وتصدر اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة قائمة الصادرات غير النفطية ب 2.3 مليار درهم، تلاه معادن عادية ومصنوعاتها ب 1.9 مليار درهم، لدائن ومطاط ومصنوعاتها ب 831 مليون درهم، منتجات الصناعات الكيماوية والمرتبطة بها 401.5 مليون درهم، ومنتجات الأغذية والمشروبات 376.3 مليون درهم، آلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور 295.8 مليون درهم، وعجينة الخشب ونفايات وفضلات الورق والورق المقوى 218.4 مليون درهم.بينما تصدرت معدات النقل قائمة المعاد تصديره بمليار درهم، تلاه آلات وأجهزة التصوير والصوت والصور ب 846.7 مليون درهم، منتجات الصناعات الكيماوية 733.4 مليون درهم، مواد نسيجية ومصنوعاتها 358.3 مليون درهم، منتجات نباتية ب 294.1 مليون درهم، لؤلؤ وأحجار كريمة ومعادن ثمينة ب 261.7 مليون درهم، معادن عادية ومصنوعاتها 274.2 مليون درهم، لدائن ومطاط ومصنوعاتها 146.3 مليون درهم.

وتصدرت الآلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها قائمة الواردات بقيمة 3.1 مليار درهم، تلاها معدات النقل بقيمة 2.9 مليار درهم، معادن عادية ومصنوعاتها 2.3 مليار درهم، منتجات معدنية ب 1.1 مليار درهم، منتجات الصناعات الكيماوية 886.8 مليون درهم، لدائن ومطاط ومصنوعاتها بقيمة 671.4 مليون درهم، لؤلؤ وأحجار كريمة ومعادن ثمينة ب 479.8 مليون درهم.

أبرز الدول

وجاءت السعودية على رأس قائمة دول الصادرات غير النفطية ب 2.1 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 977.8 مليون درهم، سويسرا بقيمة 531.2 مليون درهم، الكويت ب 411 مليون درهم، أمريكا ب 395.8 مليون درهم، هولندا ب 278 مليون درهم، إيطاليا ب 261.1 مليون درهم.

كما تصدرت السعودية قائمة الدول بالنسبة إلى المعاد تصديره ب 1.6 مليار درهم، تلتها قطر 466.3 مليون درهم، الكويت 452.1 مليون درهم، البحرين 396.5 مليون درهم، المجر 214.9 مليون درهم، السودان 170.4 مليون درهم.

وجاءت الصين في صدارة الدول بالواردات غير النفطية ب 1.7 مليار درهم، أمريكا ب 1.6 مليار درهم، السعودية ب 1.5 مليار درهم، جمهورية الكونغو ب 916.7 مليون درهم، اليابان ب 857.8 مليون درهم، غينيا ب 565 مليون درهم، ألمانيا ب 489.6 مليون درهم، سلطنة عمان ب 469.7 مليون درهم.

أهم الموردين:

الصين 1.7 مليار

أمريكا 1.6 مليار

السعودية 1.5 مليار

الكونغو 916.7 مليون

اليابان 857.8 مليون

غينيا 565 مليوناً

ألمانيا 489.6 مليون

عمان 469.7 مليون

أبرز وجهات التصدير

السعودية 2.1 مليار

الهند 977.8 مليون

سويسرا 531.2 مليون

الكويت 411 مليوناً

أمريكا 395.8 مليون

هولندا 278 مليون

إيطاليا 261.1 مليون

أبرز وجهات إعادة التصدير:

السعودية 1.6 مليار

قطر 466.3 مليون

الكويت 452.1 مليون

البحرين 396.5 مليون

المجر 214.9 مليون

السودان 170.4 مليون