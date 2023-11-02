شكرا لقرائتكم خبر عن خامس ارتفاع متتال لسوق دبي.. والرابع لمؤشر أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أضافت أسهم الإمارات مكاسب جديدة، الخميس، بعد تلميحات بوقف رفع الفائدة في أمريكا، وبالتزامن مع استمرار الإعلان عن نتائج قوية للشركات، ليسجل مؤشر سوق دبي خامس إغلاق أخضر على التوالي بنسبة 0.5% إلى 3913.42 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي للجلسة الرابعة بنسبة 0.6% إلى 9486.43 نقطة.

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وقاد الارتفاعات في سوق دبي سهم «إعمار العقارية» بنسبة صعود 1.49% و«إعمار للتطوير» 3.05% و«ديار» 3.74% و«الاتحاد العقارية» 2.06%، وفي أبوظبي ارتفع «الدار العقارية» 3.68%.

وسجلت سيولة الأسواق 1.5 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و323.6 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 425.15 مليون سهم، توزعت بواقع 284.3 مليون سهم في أبوظبي، و140.84 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 23882 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والاتصالات والطاقة والمرافق.

وفي قطاع المالية، ارتفع «أبوظبي الأول» 1% و«أبوظبي التجاري» 0.98% و«أبوظبي الإسلامي» 0.75% و«ملتيبلاي» 1.7%، مقابل نزول «العالمية القابضة» 0.1%.

وارتفع في الاتصالات سهم «اتصالات إي آند» 1.17% و«الياه سات» 0.79%. كما ارتفع في قطاع الطاقة سهم «أدنوك للتوزيع» 7.14% و«أدنوك للغاز» 3.16% و«دانة غاز» 1.1% مقابل نزول «أدنوك للحفر» 0.53%. وقفز في المرافق سهم «طاقة» 3.59%.

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وزاد في الصناعة، سهم «ألفا ظبي» 0.11% و«أدنوك للإمداد» 2% و«موانئ أبوظبي» 0.33% و«كيو القابضة» 2.86%، مقابل نزول «الجرافات البحرية» 1.44% مع استقرار «حديد الإمارات-أركان». وتراجع في العقار سهم «منازل» 0.24%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.93%، مقابل ارتفاع «إشراق» 1.1%.

سوق دبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي مستفيداً من ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والصناعة والمرافق والسلع والخدمات.

وارتفع في المالية سهم «دبي المالي»3.81% و«جي إف إتش» 0.2% و «شعاع كابيتال» 0.74%، مقابل نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.58% و«دبي الإسلامي» 0.18% و«أملاك» 0.12%.

وزاد في العقار«إعمار العقارية» 1.49% و«ديار» 3.74% و«إعمار للتطوير» 3% و«الاتحاد العقارية» 2%، مقابل نزول «تيكوم» 0.76%.

وزاد في الصناعة، «أرامكس» 0.86% و«دبي للاستثمار» 1.77% و«سالك» 0.63%، مقابل نزول «الخليج للملاحة» 0.27% و«العربية للطيران» 0.37%. وفي قطاع المرافق، ارتفع «ديوا»0.41% و«إمباور» 1.68% و«تبريد» 1.12%.

توجه السيولة

وتصدر سهم «العالمية القابضة» تداولات سوق أبوظبي بقيمة 221.3 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 399.5 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 112.5 مليون درهم وصولاً إلى 18.8 درهم، ثم «ملتيبلاي» الذي اجتذب 109.6 مليون درهم ليغلق عند 3.6 درهم، ورابعاً «القدرة القابضة» الذي اجتذب 96.35 مليون درهم سيولة ليغلق عند 3.24 درهم.

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وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» التداولات ب120.6 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 6.77 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» باستقطابه 41 مليون درهم مغلقاً عند 7.14 درهم، ثم «مصرف عجمان» الذي اجتذب 31 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 2.12 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بسيولة 19.2 مليون درهم وأقفل عند 17.15 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.86 مليون درهم محصلة شراء العرب، و15.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 22 مليون درهم محصلة بيع، منها مليونا درهم محصلة بيع الخليجيين، و58.17 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 18.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 13.47 مليون درهم شراء العرب، و5.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

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وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 18.8 مليون درهم حصلة بيع، توزعت بواقع 6 ملايين درهم محصلة بيع الأجانب، و12.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 35.3 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 9.37 مليون درهم محصلة بيع.

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وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 9.37 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 35.3 مليون درهم محصلة بيع.