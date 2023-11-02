الاقتصاد

الإسترليني ينخفض والأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02 % ليتداول عند 1.2201 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.19 %، إلى 1.1483 يورو.

الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) تعاملات، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.31 %.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 96.07 نقطة، عند 7438.50 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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