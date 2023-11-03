شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تسجل تراجع المبيعات للربع الرابع على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبل عن أرباح تفوق المتوقع في الربع المالي الرابع يوم الخميس، وتغلبت على توقعات المحللين في المبيعات وربحية السهم، لكنها سجلت انخفاض المبيعات الإجمالية للربع الرابع على التوالي. وانخفضت كل أعمال الأجهزة خارج آيفون iPhone على أساس سنوي، مع انخفاض كبير في أجهزة آيباد وماك.

وسلطت شركة أبل الضوء على نمو أقوى من المتوقع بنسبة 16٪ في قسم الخدمات عبر الإنترنت للتعويض عن الضعف في مبيعات الأجهزة.

إليك كيف فعلت Apple، مقابل توقعات الإجماع LSEG:

العائد على السهم: 1.46 دولار للسهم الواحد، مقابل 1.39 دولار للسهم الواحد المتوقع

الإيرادات: 89.50 مليار دولار، مقابل 89.28 مليار دولار متوقعة

إيرادات آيفون: 43.81 مليار دولار، مقابل 43.81 مليار دولار متوقعة

إيرادات أجهزة ماك: 7.61 مليار دولار مقابل 8.63 مليار دولار متوقعة

إيرادات آيباد: 6.44 مليار دولار، مقابل 6.07 مليار دولار متوقعة

إيرادات الأجهزة القابلة للارتداء: 9.32 مليار دولار، مقابل 9.43 مليار دولار متوقعة

إيرادات الخدمات: 22.31 مليار دولار، مقابل 21.35 مليار دولار متوقعة

الهامش الإجمالي: 45.2٪ مقابل 44.5٪ المتوقع

لم تقدم آبل إرشادات رسمية، ولكن المدير المالي لوكا مايستري عادة ما يقدم نقاط بيانات في مكالمة الأرباح. يبحث المحللون عن إيرادات بقيمة 122.98 مليار دولار لربع ديسمبر، والتي ستكون عودة إلى النمو السنوي في الربع الأكثر أهمية لشركة أبل. (وكالات)