شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعيات العمومية لشركات القابضة للتشييد والتعمير والتجديد لمدة عام للإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏يتواصل انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الأسبوعين المقبلين، برئاسة المهندس هانى عثمان سليمان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، حيث يتم التجديد لمجالس الإدارات لمدة عام واحد فقط‬.

‏وعقدت الجمعية العمومية لشركة النصر المباني والإنشاءات ايجيكو، وتم التجديد للمهندس أحمد أبو شبانة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ولمجلس الإدارة لمدة عام واحد، فى الوقت الذى فيه حققت الشركة أعلى إيرادات وأعلى أرباح من بين كل شركات قطاع الأعمال العام العاملة في مجال المقاولات.

‏وسيتم عقد الجمعية العمومية لشركة العبد، حيث من المتوقع التجديد لمجلس الإدارة برئاسة المهندس علي الصاوى، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة لمدة عام وحققت الشركة 3.1 مليار حجم عمل وربحت نحو 115 مليون جنيه العام المالى 2022-2023.

‏كما سيتم عقد الجمعية العمومية لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والتجديد لمجلس الإدارة وللمهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدة عام، وحققت الشركة أرباحا على الرغم من الأزمات العديدة التى تمر بها.

‏أشارت مصادر لـ"الخليج 365" أن الاتجاه هو تجديد مجالس الإدارات لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمدة عام فى إطار التقييم الشامل لقيادات تلك الشركات، ومتابعة نتائج الأعمال.