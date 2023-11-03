شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق مرتفعة مع تقارير أرباح فصلية قوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الخميس، وسط آمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية حملة رفع أسعار الفائدة، فيما لاقت الأسهم دعمًا كذلك من تقارير أرباح فصلية قوية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مثلما هو متوقع، وبينما ترك رئيسه جيروم باول الباب مفتوحًا لمزيد من التشديد، فقد أقر أيضًا بتأثير الارتفاع الأخير في عوائد السندات على الاقتصاد.

أرباح المؤشرات الثلاثة

وفقًا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 80.30 نقطة، أو 1.89%، عند 4317.77 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 233.40 نقطة، أو 1.79%، ليصل إلى 13294.87 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 566.04 نقطة، أو 1.70%، إلى 33840.62 نقطة.