شكرا لقرائتكم خبر عن شركات القابضة للتشييد والتعمير تستهدف تنفيذ مشروعات جديدة ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏وجه الدكتور هانى عثمان سليمان، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، شركات المقاولات والكهرباء التابعة بمواصلة الحصول على مشروعات جديدة في دول الخليج العربي وفى ليبيا وفى أفريقيا؛ لزيادة موارد الشركات.

وشدد على ضرورة استمرار قوة الشركات في بعض الدول ،لاسيما أنها نفذت العديد من المشروعات الكبيرة في دول الخليج العربي تحديدا‬ ‏خلال الفترة الماضية ،سواء عن طريق الدخول في مناقصات عالمية ،أو الحصول على تلك المشروعات مباشرة من الحكومات .

‏وتنفذ شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ، بقيادة المهندس محب سالم ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب العديد من المشروعات في سلطنة عمان وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تنفذ شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام برئاسة المهندس أحمد المحمودى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، مشروعات في العراق وفي السودان بجانب تنفيذ شركة هايديكو للكهرباء ،العديد من المشروعات في الدول الإفريقية والعربية خلال الفترة الماضية وحاليا .

‏كما شدد رئيس الشركة القابضة خلال اجتماعاته على الشركات التابعة التي تنفذ مشروعات في المبادرة الرئيسية حياة كريمة ،بضرورة الانتهاء منها وفقا" البرامج الزمنية المحددة ،سواء شركة العبد العامة للمقاولات برئاسة المهندس سعيد فتوح ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ،او شركة النصر المباني والإنشاءات ايجيكو برئاسة المهندس أحمد أبو شبانة ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ،او شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح برئاسة المهندس نشأت مرسي ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

‏وتنفذ الشركة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير مشروعات في المبادرة الرئيسية تزيد على 22 مليار جنيه.