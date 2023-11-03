شكرا لقرائتكم خبر عن 239 مليون درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة» في 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

بلغ صافي أرباح شركة سيراميك رأس الخيمة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 239.08 مليون درهم مقابل 262.06 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2022 بتراجع نسبته 8.7%.

وسجلت أرباح الربع الثالث 83.9 مليون درهم مقابل 90.12 مليون درهم في ذاتها من العام الماضي بتراجع 7.78%.

وسجلت إيرادات الشركة في 9 شهور من العام الجاري 2.59 مليار درهم مقارنة مع إيرادات بقيمة 2.62 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 1%.