شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الدولار، بعد إعلان قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 105.81 نقطة في بداية تعاملات نيويورك، رغم ارتفاعه بعد ذلك إلى 106.12 لكنه ظل أقل من مستواه أمس بنسبة 0.72%.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 6 دولارات إلى 1993.50 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.056 دولار إلى 22.846 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0.0235 دولار إلى 3.6725 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.