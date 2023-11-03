شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الحصاد اليدوى والآلى لـ 1000 فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تتواصل عمليات حصاد الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات على مساحة 1000 فدان، وذلك باستخدام الحصاد بالأيدي العاملة الطريقة اليدوية والحصاد من خلال الحصادات الآلية؛ لسرعة الانتهاء من حصاد المساحات وضمان تحقيق إنتاجية جيدة.

‏كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن النتائج المتوقعة تتراوح بين 9 إلى 10 قنطار، وسيكون المتوسط العام قريب من نفس إنتاجية متوسط العام الماضي، وهي انتاجية مناسبة على الرغم من الظروف الصعبة التي تعرضت لها المنطقة، نتيجة تأخر الزراعة بالإضافة إلى العواصف التي ضربت المنطقة على فترات متقاربة.

ووفق خطة الزراعة التى تمولها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، فإن التعامل مع زراعة القطن خلال التجربة تم بطريقة احترافية ومناسبة لنمو النباتات، حيث يتم تنفيذ إجراء كافة التوصيات الزراعية اللازمة لزراعة القطن بالأراضى الجديدة.