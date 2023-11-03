شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أسبوع ثان على التوالي من الخسائر، مع ترك البنك المركزي الأمريكي الباب مفتوحًا أمام زيادات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل، فضلًا عن تراجع المخاوف من احتمال أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب في الإمدادات.

وبحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 86.91 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا أو 0.2% إلى 82.58 دولار للبرميل.

وصعد الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل أمس الخميس، ويتجه برنت لتسجيل انخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع، فيما يتجه خام غرب تكساس للإغلاق منخفضا 3.5%.

مخاوف من المواجهات في قطاع غزة

ولا تزال المخاوف الجيوسياسية تحظى بمتابعة وثيقة في ظل استمرار المواجهات في قطاع غزة.

ومن المتوقع صدور بيانات عدد منصات النفط الأمريكية في وقت لاحق اليوم الجمعة، وستكون بمثابة مؤشر للإنتاج المستقبلي.