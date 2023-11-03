شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: معضلة اقتصادية بالشرق الأوسط تربك الاقتصاد العالمى فى الطاقة والاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الأقتصاد والطاقة، إن الاقتصاد العالمي يشهد محنة جديدة تمس منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر والعالم بشكل عام وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه المنطقة من المشاكل الاقتصادية وعلى رأسها التضخم وتراجع معدلات النمو.

وأضافت وفاء على، أن قسوة آثار الحرب الاقتصادية وتأثيرها حيث أن الدول فى الأصل لديها ضغوط تضخمية وتراكم للديون وتبحث عن الاستقرار الاقتصادى موضحة أن حرب غزة جاء ليطيح بكل النظريات الاقتصادية ولم يعد لتفاصيل الاقتصاد الكلى اى تزامن مع الأحداث المتصاعدة.

وتابعت أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن عدوى التأثر بما يحدث ستنتقل إلى العالم كله وتزيد المخاطر وإدارتها خصوصا فى منطقة الشرق الاوسط حيث أنها تمثل ثلث المعروض العالمى من النفط ويمر من مضيق هرمز الاستراتيجي 20% من الامدادات العالمية وهى مايوازى 30% من إجمالى النفط الذى يتم نقله بحرا وهى الاماكن التى تعانى من الخوف والأزمات.

وذكرت وفاء على، أن منطقة الشرق الأوسط تعطى للعالم ثقله وهى فى بؤرة الصراع بالنسبة لسلاسل الإمداد والشحن العالمى الوضع، موضحة أن الوضع يزداد قتامة وجرس الإنذار يدق بالتوابع الاقتصادية.

وأضافت الدكتورة وفاء على :"نحن أمام معضلة اقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد العالمي كله سواء فى مجال الطاقة أوالاستثمارات بشكل عام، حيث أن هناك تخوفات لدى المستثمرين وحالة من التردد وأيضا ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والخاصة بنقل البضائع وتوسيع دائرة الصراع ستشكل خطرا على الاستقرار ".