شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: معضلة اقتصادية بالشرق الأوسط تربك الاقتصاد العالمى فى الطاقة والاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وفاء على، أن قسوة آثار الحرب الاقتصادية وتأثيرها حيث أن الدول فى الأصل لديها ضغوط تضخمية وتراكم للديون وتبحث عن الاستقرار الاقتصادى موضحة أن حرب غزة جاء ليطيح بكل النظريات الاقتصادية ولم يعد لتفاصيل الاقتصاد الكلى اى تزامن مع الأحداث المتصاعدة.
وذكرت وفاء على، أن منطقة الشرق الأوسط تعطى للعالم ثقله وهى فى بؤرة الصراع بالنسبة لسلاسل الإمداد والشحن العالمى الوضع، موضحة أن الوضع يزداد قتامة وجرس الإنذار يدق بالتوابع الاقتصادية.
وأضافت الدكتورة وفاء على :"نحن أمام معضلة اقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد العالمي كله سواء فى مجال الطاقة أوالاستثمارات بشكل عام، حيث أن هناك تخوفات لدى المستثمرين وحالة من التردد وأيضا ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والخاصة بنقل البضائع وتوسيع دائرة الصراع ستشكل خطرا على الاستقرار ".
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