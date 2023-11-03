شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار الغذاء العالمية ينخفض لأدنى مستوياته ​​في عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في أكتوبر/ تشرين الأول إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مدفوعاً بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

وقالت المنظمة، الجمعة، إن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، بلغ في المتوسط ​​120.6 نقطة في أكتوبر، انخفاضاً من 121.3 في الشهر السابق.

وكانت قراءة أكتوبر/ تشرين الأول هي الأدنى منذ مارس/ آذار 2021.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، أبقت الفاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9 في المئة على العام السابق.

(رويترز)