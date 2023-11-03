شكرا لقرائتكم خبر عن 685 مليون درهم أرباح «إمباور» في 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت «إمباور» أرباحاً صافية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 685 مليون درهم، مقارنة مع 732 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2022. وبحسب بيان الشركة، ارتفع صافي الربح الأول بنسبة 6.1% إلى 777 مليون درهم، والذي يخضع للتسوية لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة. وبلغت إيرادات الشركة نحو 2.27 مليار درهم خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2023، مقارنة مع 2.07 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2022.