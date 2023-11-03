شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تترقب أفضل أداء أسبوعي منذ مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الجمعة، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس/ آذار بقيادة أسهم شركات السيارات؛ إذ تدعمت المعنويات بفعل تفاؤل يرتبط بنهاية محتملة لدورة تشديد السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة، وتلقى أيضا دعماً من أرباح قوية ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

وتلقت آمال المستثمرين في أن تكون أسعار الفائدة بلغت ذروتها، دعماً من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وغيرها على أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

وقاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات السيارات مكاسب القطاعات، مدعوماً بصعود سهم بي.إم.دبليو 2.6 في المئة بفعل زيادة هوامش الربح في وحدتها للسيارات في الربع الثالث من العام. وارتفع سهم فولفو كار 4.6 في المئة في أعقاب إعلان مبيعات أكتوبر/ تشرين الأول.

وتصدر سهم شركة أندريتز النمساوية لصناعة المعدات الصناعية، مكاسب المؤشر ستوكس 600 وقفز 6.5 في المئة.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم إيه.بي مولر ميرسك للشحن 9.2 في المئة في أعقاب إعلان نتائج الربع الثالث.

(رويترز)