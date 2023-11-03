شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تحافظ على أعلى معايير السلامة في الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكملت الاتحاد للطيران عمليات تدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، للمرة العاشرة على التوالي، من دون أية ملاحظات. وحافظت الاتحاد على هذه النتيجة المثالية منذ الحصول على أول شهادة لها في 2006 ما يعزز سجل الاتحاد للطيران في التزامها بمعايير السلامة في القطاع.

وتُظهر هذه النتائج التزام الاتحاد للطيران بالحفاظ على أعلى معايير السلامة التشغيلية وصلاحية الطائرات لتقديم تجربة سفر آمنة وموثوقة لضيوفها.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران: «في الاتحاد للطيران، تحتل السلامة قمة أولوياتنا في كل ما نقوم به. تفخر الاتحاد بموظفيها لكونهم قادرين على الحفاظ والالتزام بمثل هذا السجل على مدى السبعة عشر عاماً الماضية – وطوال فترة جائحة كوفيد-19 - ما يرفع هذا الإنجاز إلى مستوى جديد تماماً».

وفي وقت سابق من سبتمبر/ أيلول من هذا العام، اعترفت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفعالية نظام إدارة السلامة (SMS) في الاتحاد للطيران، ونالت أعلى الدرجات التي تم تسجيلها على الإطلاق على مستوى الدولة، في إشادة لمعايير السلامة التي تتبعها الناقلة واستخدامها لتقنيات رائدة في القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز سلامة عملياتها.