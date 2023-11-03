شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 43 مليار يوان في النظام المصرفي الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى بنك الشعب الصيني اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 43 مليار يوان بما يقارب 59.99 مليار دولار أمريكي، وبسعر فائدة مقداره 1.8 %.

وأعلن البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

النظام المصرفي الصيني

وفي عمليات إعادة الشراء العكسية، يشتري البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.

وقبل يومين تراجعت أسهم شركات العقارات الصينية الضخمة "إيفرجراند" إذ وصل سعر السهم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 18.8 سنت بعملة هونج كونج (2.4 سنت أمريكي) بعد أن أخر قاض في هونج كونج جلسة المحكمة للنظر في التماس لتصفية الشركة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وتعد تصفية الشركة أو بعض أجزائها دلالة خطيرة لعملاق العقارات الصيني، في وقت تراجعت فيه الصادرات الصينية والقوة الدافعة لأكبر ثاني اقتصاد في العالم.

تراجع بأكثر من 20%

وانخفضت أسهم الشركة العملاقة بأكثر من 20% من إغلاق يوم الجمعة الماضي عند 23.6 سنت هونج كونج إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق قبل ساعات، قبل أن تتعافى قليلاً إلى 22.2 سنت هونج كونج.

وقال محللون أن الشركة يجب أن تراجع أوراقها وتقدم على خطوة جريئة لأن هذا وضع لا يجب أن يستمر.

وذكرت القاضية:"إن إيفرجراند يجب أن تتقدم بمقترح إعادة هيكلة منقح قبل ذلك التاريخ، وإلا فمن المرجح أن تنتهي الشركة".