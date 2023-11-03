شكرا لقرائتكم خبر عن «قرية سند» تنطلق من دبي وتتوسع خارجياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت قرية سند التي تتخذ من دبي مقراً لها، مذكرة تفاهم خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي، مع مجموعة أليسان الإندونيسية، لإنشاء قرية سند إندونيسيا بكلفة قدرها 100 مليون دولار.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الطرفين في قطاع التعليم الخاص الذي يستهدف أصحاب الهمم من خلال افتتاح قرية سند إندونيسيا، التي ستشكل توسعاً للشركة في السوق الإندونيسية.

وتغطي قرية سند مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع في المدينة المستدامة بدبي، وتعد واحدةً من أكبر المراكز في العالم لمعالجة المصابين باضطرابات طيف التوحد. وتقدم القرية الدعم والتدريب لأصحاب الهمم في دبي من خلال أساليب وعلاجات مبنية على النتائج ومثبتة علمياً. كما تقدم خدمات متميزة في مجالات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج التحليل السلوكي التطبيقي، ومعالجة مشكلات النطق، وتدريب وتطوير المختصين، والتدريب على المهارات الحياتية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة «منصة صفقات الأعمال»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.