شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم الإمارات في ختام تداولات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات في ختام تداولات آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، حيث صعد مؤشر سوق دبي +0.35%، مع ارتفاع الإمارات دبي الوطني 2.041%، وإعمار العقارية 0.886%. بالمقابل تراجع إعمار للتطوير 0.156%، والاتحاد العقارية 4.046%.
وفي أبوظبي أغلق المؤشر مرتفعاً 0.1% مع استقرار العالمية القابضة، وارتفاع أدنوك للإمداد 5.54%
- سوق دبي +0.41%
3929.81 نقطة
- الأسهم الأكثر اتفاعاً في دبي
الوطنية للتأمينات 10.5%
أمان 4.39%
الإمارات دبي الوطني 2.624%
المشرق 2.58%
- الأسهم الأكثر تراجعاً في دبي
الاتحاد العقارية 4.62%
تكافل الإمارات 2.804%
العربية 1.52%
أملاك 1.37%
- سوق أبوظبي 0.25%
9510.49 نقطة
- الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي
أدنوك للإمداد 4.66%
أوريدو 4.61%
حديد الإمارات 2.9%
إيزي ليس 2.9%
- الأسهم الأكثر تراجعاً في أبوظبي
إسمنت الخليج 3.63%
أمريكانا 3.63%
إي إس جي 2.50%
إشراق 1.75%