شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم الإمارات في ختام تداولات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات في ختام تداولات آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، حيث صعد مؤشر سوق دبي +0.35%، مع ارتفاع الإمارات دبي الوطني 2.041%، وإعمار العقارية 0.886%. بالمقابل تراجع إعمار للتطوير 0.156%، والاتحاد العقارية 4.046%.

وفي أبوظبي أغلق المؤشر مرتفعاً 0.1% مع استقرار العالمية القابضة، وارتفاع أدنوك للإمداد 5.54%

سوق دبي +0.41%

3929.81 نقطة



3929.81 نقطة الأسهم الأكثر اتفاعاً في دبي

الوطنية للتأمينات 10.5%

أمان 4.39%

الإمارات دبي الوطني 2.624%

المشرق 2.58%



الوطنية للتأمينات 10.5% أمان 4.39% الإمارات دبي الوطني 2.624% المشرق 2.58% الأسهم الأكثر تراجعاً في دبي

الاتحاد العقارية 4.62%

تكافل الإمارات 2.804%

العربية 1.52%

أملاك 1.37%

