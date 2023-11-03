الاقتصاد

ارتفاع أسهم الإمارات في ختام تداولات الأسبوع

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات في ختام تداولات آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، حيث صعد مؤشر سوق دبي +0.35%، مع ارتفاع الإمارات دبي الوطني 2.041%، وإعمار العقارية 0.886%. بالمقابل تراجع إعمار للتطوير 0.156%، والاتحاد العقارية 4.046%. 
وفي أبوظبي أغلق المؤشر مرتفعاً 0.1% مع استقرار العالمية القابضة، وارتفاع أدنوك للإمداد 5.54%

  •  سوق دبي +0.41%
    3929.81 نقطة
     
  • الأسهم الأكثر اتفاعاً في دبي
    الوطنية للتأمينات 10.5%
    أمان 4.39%
    الإمارات دبي الوطني 2.624%
    المشرق 2.58%
     
  • الأسهم الأكثر تراجعاً في دبي
    الاتحاد العقارية 4.62%
    تكافل الإمارات 2.804%
    العربية 1.52%
    أملاك 1.37%
     
  • سوق أبوظبي 0.25% 
    9510.49 نقطة
     
  • الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي
    أدنوك للإمداد 4.66%
    أوريدو 4.61%
    حديد الإمارات 2.9%
    إيزي ليس 2.9%
     
  • الأسهم الأكثر تراجعاً في أبوظبي
    إسمنت الخليج 3.63%
    أمريكانا 3.63%
    إي إس جي 2.50%
    إشراق 1.75%
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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