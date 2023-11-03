شكرا لقرائتكم خبر عن «ريبل» تنال الموافقة على استخدام XRP في مركز دبي المالي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ريبل» (Ripple)، أن سلطة دبي للخدمات المالية قد وافقت على استخدام الأصول الرقمية XRP داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC). ستتمكن شركات الأصول الافتراضية المرخصة داخل مركز دبي المالي العالمي الآن من دمج XRP في خدمات الأصول الافتراضية الخاصة بها.

ومنذ أن فتحت سلطة دبي للخدمات المالية التطبيقات الخارجية، أصبح XRP أول أصل افتراضي تتم الموافقة عليه من قبل النظام. ينضم XRP إلى BTC وETH وLTC، كأصول تمت الموافقة عليها مسبقاً بموجب نظام الأصول الافتراضية لسلطة دبي للخدمات المالية. سيستفيد XRP الآن من الوضوح القانوني والتنظيمي في مركز دبي المالي العالمي، وسيكون متاحاً للاستخدام من قِبل المؤسسات الموجودة في مركز دبي المالي العالمي لتسريع تبادل القيمة العالمي بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

أصبحت الإمارات العربية المتحدة بسرعة واحدة من أكثر الدول القضائية ابتكاراً التي تهدف إلى تقديم الوضوح التنظيمي والتوجيه للشركات المرخصة لتقديم خدمات الأصول الافتراضية. مع النظام الشامل لسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، تلتزم الجهة التنظيمية المستقلة بالتطوير طويل الأجل للنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة والمدفوعات والتكنولوجيا المالية في دبي، إضافة إلى توفير التوجيه للشركات لإنشاء متجر في المنطقة الحرة. كما تمتلك دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) التي تأسست العام الماضي لحماية المستثمرين، والحفاظ على مستويات عالية من ضمان المخاطر وتسهيل الابتكار.

وقال براد جارلينغوس، الرئيس التنفيذي لشركة «ريبل»: «تواصل دبي إظهار الريادة العالمية عندما يتعلق الأمر بتنظيم الأصول الافتراضية ورعاية الابتكار. من الممتع أن نرى سلطة دبي للخدمات المالية تشجع على اعتماد واستخدام الأصول الرقمية مثل XRP لوضع دبي كمركز رائد للخدمات المالية يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتسريع النمو الاقتصادي. ستواصل ريبل مضاعفة وجودها في دبي ونتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع المنظمين لتحقيق الإمكانات الكاملة للعملات المشفرة».

إن إدراج دبي لـXRP لديه القدرة على فتح مدفوعات إقليمية جديدة وحالات استخدام الأصول الافتراضية الأخرى على دفتر حسابات XRP. بصفتها شركة إنشاء رئيسية ومستخدمة لدفتر حسابات XRP، اختارت ريبل مركز دبي المالي العالمي موقعاً لمقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 بسبب لوائح دبي للابتكار والشبكة الواسعة وسمعتها كمركز مالي عالمي رائد. يوجد ما يقرب من 20% من عملاء ريبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.