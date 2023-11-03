شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الأوروبي" يكشف تأثير صراع الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إنه من المرجح أن يكون للصراع في الشرق الأوسط تأثير محدود على أسعار الطاقة العالمية.

واشترطت "شنابل" ألا تتوسع الأعمال القتالية بشكل أكبر.

تأثير الصراع على أسعار الطاقة العالمية

وذكرت: "تحليلنا الأوّلي في هذه المرحلة يظهر أنه نظرا لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي في نهاية الأمر صغيرة نسبيا".

وأضافت: وطالما ظل الصراع تحت السيطرة، فمن المفترض أن يكون التأثير على أسعار الطاقة محدودًا نسبيًا".

ومضت تقول "إذا اتسع نطاق الصراع بالطبع، فقد يتغير الوضع بسرعة".

أسعار النفط والغاز

وتوقع تقرير إيكونوميست، أن تظل أسعار النفط والغاز مرتفعة عند مستويات قريبة من المستويات الحالية لبقية العام وحتى عام 2024.

وأضاف: كما تعكس الحرب الإسرائيلية على غزة تأكيد ارتفاع النفط في وقت كان فيه المراقبون يتوقعون ارتفاع الأسعار حتى بدون الحرب والآن أصبحت التوقعات ومن تساورهم الشكوك حول استدامة أسعار النفط المرتفعة إلى تأكد كبير في استمرارها.

وذكر أنه من المتوقع أن تظل سوق النفط العالمية في حالة من ضيق العرض.