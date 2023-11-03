شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتجه المؤشرات الأوروبية صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس بقيادة أسهم شركات السيارات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الجمعة، إذ تدعمت المعنويات، بفعل تفاؤل يرتبط بنهاية محتملة لدورة تشديد السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة.

مؤشرات على تباطؤ التضخم

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعًا 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، وتلقى أيضا دعما من أرباح قوية ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

وتلقت آمال المستثمرين في أن تكون أسعار الفائدة بلغت ذروتها دعمًا من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي في أمريكا، وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، وغيرها على أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

صناعة المعدات الصناعية

وقاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات السيارات مكاسب القطاعات، مدعومًا بصعود سهم بي.إم.دبليو 2.6 بالمئة بفعل زيادة هوامش الربح في وحدتها للسيارات في الربع الثالث من العام.

وارتفع سهم فولفو كار 4.6 بالمئة في أعقاب إعلان مبيعات أكتوبر، فيما تصدر سهم شركة أندريتز النمساوية لصناعة المعدات الصناعية مكاسب المؤشر ستوكس 600 وقفز 6.5 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم إيه.بي مولر ميرسك للشحن 9.2 بالمئة في أعقاب إعلان نتائج الربع الثالث.