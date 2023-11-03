رغم تحريك البنزين.. لماذا ثبتت وزارة البترول أسعار السولار؟

الشارقة - اميمة ياسر - قال حمدى عبد العزير المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتثبيت سعر السولار والاكتفاء برفع البنزين، جاء لرفض القيادة السياسية زيادة السعر حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل سواء الركاب أو البضائع وحماية لمحدودى الدخل والتى ستتأثر بشكل مباشر لما له من تأثير على أسعار السلع والخضروات.

وتابع حمدى عبد العزيز، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع "، أن المتغيرات العالمية والإقليمية والمؤشرات الإقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل، وأيضا مع اتخاذ منظمة "أوبك بلس" الاستمرار بتخفيض الإنتاج وكذلك ارتفاع تكاليف شحن الناقلات البترولية وارتفاع التكاليف فى دول العالم لافتا أن اتخاذ القرار جاء حماية لمحدود الدخل.

أصدرت وزارة البترول بيانا اليوم الجمعة قالت فيه إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت رفع أسعار البنزين بأنواعه، لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي.

وجاء في البيان أن اللجنة ناقشت المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الإقتصادية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولار للبرميل.

وأضاف بيان وزارة البترول أن قرار اللجنة يأتي انطلاقاً من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعا أو انخفاضا كل ربع سنة.

يشار إلى أن هناك المخاوف من أن تؤثر الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على أسعار النفط عالميا.

ويتم تحديث الأسعار وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتى : 10 جنيه للتر البنزين 80 و 11.50 جنيه للتر البنزين 92 و 12.50 جنيه للتر البنزين 95 وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر .