بعد تثبيت الفائدة وزيادة البنزين.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وذلك بعد ساعات من قرارات تثبيت الفائدة ورفع أسعار البنزين.

وأمس الخميس، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم للمرة الثانية على التوالي والخامسة خلال 2023، وظلت الفائدة لدى البنك المركزي عند مستوى 19.25 للإيداع و20.25% للإقراض دون تغيير.

وصباح اليوم الجمعة، قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بأنواعه، لكنها لم تغير أسعار السولار.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم الجمعة:

بلغت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1693 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2177 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 2540 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2903 جنيهات للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب إلى 20320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1,989.7 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الخميس، بزيادة 3.95 دولار بنسبة 0.2%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.