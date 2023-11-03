شكرا لقرائتكم خبر عن 11.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 11.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1655 مبايعة بقيمة 8.75 مليار درهم، منها 277 مبايعة للأراضي بقيمة 5.15 مليار درهم و1378 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.6 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تلتها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تلتها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق، من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 2.15 مليار درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 79.58 مليون درهم، وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 163.18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 112.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 106.75 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى، وأخيرا مبايعة بقيمة 103.25 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 120 مبايعة بقيمة 106.59 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 109 مبايعة بقيمة 391.71 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 108 مبايعة بقيمة 189.38 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.34 مليار درهم، منها 103 رهون أراضي بقيمة 840.51 مليون درهم، و538 رهون فلل وشقق بقيمة 1.5 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 400.45 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 182.07 مليون درهم.

وأما الهبات، فشهدت تسجيل 128 هبة بقيمة 624.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة القوز الصناعيه الثالثة بقيمة 80 مليون درهم، وأخرى في منطقة أم الشيف بقيمة 75 مليون درهم.

2.7 مليار تصرفات الجمعة

وبلغت التصرفات العقارية اليومية أكثر من 2.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الجمعة، تسجيل 230 مبايعة بقيمة 2.41 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 2 مليار درهم و189 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 414.58 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، فمبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 11.82 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 127.44 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة ام الشيف كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيرا مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 70.21 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 49.32 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 39.18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 255.25 مليون درهم، منها 13 رهون أراضي بقيمة 129.71 مليون درهم، و70 رهون فلل وشقق بقيمة 125.54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 100.95 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 19 مليون درهم.

وأما الهبات، فشهدت تسجيل 8 هبة بقيمة 28.41 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 13.72 مليون درهم، وأخرى في منطقة اليفره 1 بقيمة 3.48 مليون درهم.