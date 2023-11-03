شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار الغذاء يتراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تراجعًا في أكتوبر إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين.

وجاء مدفوعا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

أسعار السلع الغذائية

وأشارت المنظمة إلى أن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط ​​120.6 نقطة في أكتوبر، انخفاضًا من 121.3 في الشهر السابق.

وكانت قراءة أكتوبر هي الأدنى منذ مارس 2021، فيما أبقت الفاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9 بالمئة عن العام السابق.

الأسعار العالمية للسلع الغذائية

وبلغ متوسط المؤشر، الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار العالمية للسلع الغذائية المتداولة عالميا 121.5 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 121.4 نقطة في أغسطس.

يقل هذا المستوى بنسبة 10.7% عن قيمته قبل عام و24% عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي وصل إليه في مارس 2022، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة.

أسعار السكر

ولفتت منظمة الأغذية والزراعة إلى إن أسعار المواد الغذائية استقرت بشكل عام خلال شهر سبتمبر، حيث ساعدت الإمدادات القوية من القمح والمواد الغذائية الرئيسية الأخرى على تعويض ارتفاع أسعار السكر وسط تقارير عن ضعف المحاصيل في آسيا.

وقالت المنظمة ومقرها روما إن معظم الانخفاض يرجع إلى انخفاض أسعار القمح والزيوت النباتية.