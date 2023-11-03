شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بترولى: الأسواق العالمية تشهد استمرار ارتفاع أسعار الغاز والبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الأسواق العالمية تشهد استمرار ارتفاع أسعار الغاز والبترول والسولار، وذلك نتيجة الحظر الأوروبى على الغاز الروسي، وكذلك استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الغاز فى أوروبا خاصة مع دخول فصل الشتاء ستشهد ارتفاعا الفترة القادمة من الممكن أن يصل إلى حدود الـ20 دولار، وكذلك أسعار النفط سيتم تداولها ما بين 85 إلى 90 دولار للبرميل، وذلك نتيجة للأحداث التى تشهدها المنطقة والقلق حيال الإمدادات النفطية وسلاسل الإمداد.