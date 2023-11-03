شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الوظائف يصعد بـ«وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيفة إلى انخفاض عائدات السندات.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.58%. وارتفع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بنسبة 0.87%، وتقدم مؤشر «ناسداك» 0.93%.

وجاء تقرير الوظائف لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، الجمعة، أضعف من التوقعات، ما يدل على أن محاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد وخنق التضخم قد تكون ناجحة. وأضاف الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي 150 ألف وظيفة، أي أقل من تقديرات زيادة الوظائف البالغة 170 ألف وظيفة من مؤشر داو جونز، وأقل من زيادة الوظائف المضافة في سبتمبر/ أيلول البالغة 297 ألف وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ثباته عند 3.8%.

كما خالف متوسط الأجر في الساعة التوقعات على أساس شهري، حيث ارتفع بنسبة 0.2% في أكتوبر، أي أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.3%.

وقالت ميشيل كلوفر، محللة استراتيجيات المحافظ في جلوبال: «من منظور سوق الأسهم، فإن هذه القراءة تخفف بعض الضغط عن مخاوف التضخم وأسعار الفائدة، بينما لا تزال تعكس سوق عمل قوياً يضيف وظائف بشكل أسرع من المعدل المحايد البالغ نحو 100 ألف».

وتراجعت عائدات السندات، التي أثرت في سوق الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الجمعة، في أعقاب أرقام الرواتب الأسوأ من المتوقع والزيادة الأخف في متوسط الأجر في الساعة. وخسر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أكثر من 9 نقاط أساس إلى 4.57%، بانخفاض عن أعلى مستوى له عند 5% الشهر الماضي. وخسر عائد سندات الخزانة لأجل عامين 7 نقاط أساس ليصل إلى 4.9%.

وانخفض سهم «أبل» بنسبة 1.5%، بعد أن أصدرت الشركة المصنعة لهواتف آيفون توقعات ضعيفة للإيرادات لربع ديسمبر/ كانون الأول. وعلى الرغم من أن الشركة تفوقت على توقعات النتائج في الربع المالي الرابع، فإن إجمالي المبيعات انخفض للربع الرابع على التوالي. في مكان آخر، ارتفع سهم «بلوك» بنسبة 16% بفضل زيادة الأرباح، وزيادة في توجيهات العام بأكمله، في حين قفز سهم «بارامونت غلوبال» بنسبة 4.5% بفضل تقرير ربع سنوي قوي. (وكالات)