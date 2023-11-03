شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي يُضيف 150 ألف وظيفة في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً في خلق فرص العمل في أكتوبر، ما يؤكد التوقعات المستمرة بالتباطؤ، وربما يخفف بعض الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم.

وأفادت وزارة العمل، الجمعة، بأن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألفاً خلال الشهر، مقابل توقعات مؤشر «داو جونز» لزيادة قدرها 170 ألفاً.

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، مقابل توقعات باستقراره عند 3.8%.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.2% خلال الشهر، أي أقل من التوقعات البالغة 0.3%، في حين أن نسبة 4.1% على أساس سنوي كانت مرة أخرى أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية من التوقعات.

وكان رد فعل الأسواق إيجابياً على التقرير، حيث أضافت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة. (وكالات)