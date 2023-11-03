الاثنين القادم.. هيئة العقار تطلق “بروبتك السعودية” مشاركة دولية واسعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يُدشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الاثنين القادم النسخة الأولى من مؤتمر “بروبتك السعودية” الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار على مدى يومين في العاصمة الرياض.

ويستعرض المؤتمر أبرز المستجدات التقنية العقارية وتجارب المستفيدين وجلسات حوارية وورش عمل بمشاركة أكثر من 25 متحدثًا يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويصاحبه معرض تقني عقاري بمشاركة شركات ومنصات عقارية وتقنية محلية ودولية.

وأكدتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ الهدف الرئيس من تنظيم “بروبتك السعودية” هو رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودي، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال بالمملكة.

وأشارت إلى أنَّ المؤتمر يُعد فرصة لاجتماع المتخصصين والخبراء في التنقية مع المستثمرين ومقدمي الخدمات العقارية حيث يشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب له عدد من المستثمرين وشركات التطوير العقاري والشركات التقنية العقارية والشركات الناشئة، كما يسهم في استقطاب أحدث الممارسات والتجارب التقنية الدولية في المجال العقاري وعرضها في السوق السعودي للاستفادة منها من خلال عقد الشراكات بين المهتمين في هذا المجال.

ويجمع المؤتمر في نسخته الأولى أنشطة رئيسية ؛ تتمثل في المنظومة العقارية التقنية والتي تشمل الجهات الحكومية المُشرعة للقطاع العقاري والداعمة للمشاريع الناشئة، المطورين العقارين، المنصات العقارية، الشركات الناشئة والتقنية العقارية، شركات الاستثمار الجريء، ومسرعات الأعمال ، مع قطاع التطبيقات العقارية ؛ التجارية ، السكنية ، السياحية ، واللوجستية بالإضافة إلى قطاع الحلول التقنية المتمثل في : إدارة الأملاك ، إدارة المرافق ، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، الواقع الافتراضي والمعزز ، تقنيات التمويل والرهن العقاري ، إنترنت الأشياء ، وتقنيات البناء.

وأوضحتْ الهيئة أنَّ المؤتمر سيناقش خلال يومين عدة موضوعات من خلال الجلسات العامة وورش العمل أهمها: مفهوم التقنية العقارية في السعودية، دور الاستثمار في التقنية العقارية في المملكة، تجربة قطاع التقنية المالية، التحديات والفرص في الاستثمار الجريء في السعودية, دور التقنية في تطوير وتفعيل السياسات العامة، التحول الرقمي للقطاع العقاري في السعودية، البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، تمكين القطاع العقاري في المستقبل ، ابتكارات البيئة الحضرية ، تأثير تطوير المدن الذكية على القطاع العقاري من خلال المعلومات وآلية اتخاذ القرار، حلول التقنية العقارية وحاجته البناء مدن المستقبل ، مفهوم البناء والتحول في صناعة العقار ، التنبؤ بتوجهات العقارالتجاري ببناء ميزة تنافسية ، تطبيق حلول تقنية مبتكرة لجمع وتحليل البيانات ، الفرص الاستثمارية ضمن أسواق التقنية العقارية المتقدمة عالميا ، العوامل المؤثرة والبنّاءة في استثمارات التقنية العقارية, بناءالشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، أحدث تقنيات البناء المعاصرة لحل التحديات المستقبلية بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال منها : تجربة توظيف التقنية في العقار في السوق الأوروبي ، التجربة التقنية العقارية في هونغ كونغو منطقة البحر الصيني.

ودعت الهيئة العامة للعقار المهتمين بالتقنية العقارية والمستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب الاختصاص في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والمهتمين بالشأن العقاري، للاستفادة من المحتوى المعرفي ولقاء الخبراء في التقنية العقارية من خلال التسجيل لحضور المؤتمر والمعرض المصاحب في الموقع الإلكتروني المخصص لمؤتمر” بروبتك السعودية”

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